A-Jugend-Fußball : Xantens Nachwuchs nimmt den Schwung mit

Kreis David Epp gelang für den TuS eine Dreierpack beim FC Neukirchen-Vluyn.

In der A-Jugend-Leistungsklasse haben sich die Fürstenberg-Fußballer mit einem Kantersieg in die Winterpause verabschiedet.

A-Jugend: Rumelner TV – SV Sonsbeck 1:2 (0:1). Die Gäste-Elf machte ihren Trainer stolz. Torsten Weist hob den Aufwand hervor, den seine Jungs investierten. Dabei wurden seinem Team einige Steine in den Weg gelegt. So kassierte Zobeid Tajik in der 37. Minute einen Platzverweis wegen groben Foulspiels. Weist sprach von einer „sehr harten Entscheidung“. Zuvor hatte Selim Karka zur SVS-Führung getroffen. „Wir mussten in Unterzahl lange viel laufen. Allerdings haben wir die Räume geschickt zugemacht.“ Nach einem Konter legte Tobias Bolz das 2:0 nach. Das 1:2 durch Gianluca Piras fiel aus abseitsverdächtigen Position.