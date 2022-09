Xantenerin gewinnt über zehn Kilometer : Anna-Lina Dahlbeck Deutsche Meisterin auf der Straße

Anna-Lina Dahlbeck aus Xanten wurde Deutsche Meisterin auf der Straße über zehn Kilometer. Foto: Christoph Verhalen

Xanten Die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten wurde in Saarbrücken über zehn Kilometer Erste ihrer Altersklasse in 36:41 Minuten. Christoph Verhalen landete über dieser Distanz auf Rang fünf. Der 39-Jährige kam in 32:25 Minuten ins Ziel.

Noch am Freitagabend hatten Anna-Lina Dahlbeck und Christoph Verhalen beim Xantener Citylauf über fünf Kilometer starke Rennen gezeigt und jeweils Platz zwei belegt. Am Sonntagmittag gingen die zwei wieder an den Start – in Saarbrücken bei der Deutschen Meisterschaft über zehn Kilometer auf Straßenbelag. Und die 40-jährige Dahlbeck lief in ihrer Altersklasse der gesamten Konkurrenz davon. Die Leiterin der Leichtathletik-Abteilung des TuS Xanten siegte mit 16 Sekunden Vorsprung in 36:41 Minuten.

Für Dahlbeck kam der DM-Erfolg doch überraschend, schließlich hatte sie sich erst kurzfristig entschlossen, in der saarländischen Landeshauptstadt mitzulaufen. „Ich wollte ursprünglich Christoph nur begleiten und hatte mich nicht spezifisch auf die Meisterschaft vorbereitet, bin allerdings in guter Form nach Saarbrücken gefahren. Jetzt bin ich natürlich unheimlich glücklich“, sagte Dahlbeck.