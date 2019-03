Leichtathletik: TuS-Athleten überzeugen in Düsseldorf und Sonsbeck

Xanten/Sonsbeck Anna-Lena Berninger und Katharina van Bebber zeigen ihr Können bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften. Und auch beim Frühjahrswaldlauf können die Xantener Athleten tolle Ergebnisse einfahren.

(RP) Bei den diesjährigen U16-Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf waren auch Anna-Lena Berninger und Katharina van Bebber vom TuS Xanten dabei. Berninger (W15) sprintete die 60 Meter Hürden in schnellen 9,23 Sekunden und durfte sich im Ziel über Silber freuen. Ihre gute Frühjahrsform bestätigte sie aber auch über dieselbe Distanz ohne Hürden. Hier schrammte sie nur um fünf Hundertstel an einer Medaille vorbei und überquerte als Vierte in 8,09 Sekunden die Ziellinie. Im Lauf über die 800 Meter sammelte Katharina van Bebber (W14) erste Erfahrungen auf überregionaler Ebene. Sie steigerte ihre Bestzeit um drei Sekunden, wurde Vierte in 2:30,70 Minuten und verpasste eine Medaille auch nur knapp.