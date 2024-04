Vorletzter Tischtennis-Spieltag TuS Xanten feiert Klassenerhalt auf dem Sofa

Rheinberg/Xanten · Der TuS Xanten wird trotz der 5:9-Pleite in Dinslaken auch in der kommenden Saison in der Tischtennis-Bezirksoberliga aufschlagen. Der SV Millingen ist beim Spitzenreiter chancenlos. Landesligist Rheinberg II tritt womöglich zum letzten Saison-Spiel nicht an.

15.04.2024 , 13:29 Uhr

Die Tischtennis-Mannschaft des TuS Xanten bleibt der Bezirksoberliga erhalten. Foto: Verein

Von Fabian Kleintges-Topoll