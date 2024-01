Xantener spielt beim TV Kapellen Thilo Hermsen ist in der Verbandsliga angekommen

Hermsen ist ein sehr ehrgeiziger Typ, der immer enorm wissbegierig ist und sich stets verbessern möchte. „Thilo ist vom Charakter her ein ganz feiner Mensch“, so sein ehemaliger Xantener Trainer Jürgen Mölleken. „Er ist zuverlässig, ehrgeizig und sehr willensstark. Leider fehlen ihm als Aufbauspieler ein paar Zentimeter, die er aber durch andere Attribute wettmacht.“ Selbstverständlich war der Sprung von der Landes- in die Verbandsliga nicht mal so eben zu stemmen, aber mittlerweile scheint Hermsen, der am Düsseldorfer Flughafen eine Ausbildung zum Feuerwehrmann absolviert, sich mehr und mehr akklimatisiert zu haben. Seine Leistungskurve ging vor dem Jahreswechsel stetig nach oben.