Franziska Schuster läuft an die Spitze der Jahresbestenliste : Xantener Leichtathleten trumpfen in Weinheim und Rhede auf

Xanten Franziska Schuster unterbot die DLV-Norm für die Olympischen Jugendspiele in Baku. Nicolas Mayer wurde ich Rhede zweifacher Regionsmeister.

Was war das wieder für ein toller Lauf von Franziska Schuster. Die U18-Mehrkämpfern des TuS Xanten gewann in Weinheim die 200 Meter in souveräner Manier und sprintete in 24,03 Sekunden an die Spitze der Deutschen Jahresbestenliste. Selbst eine deutsche U20-Läuferin war bislang in 2019 nicht schneller als die 17-Jährige.

Zudem unterbot „Franzi“ die DLV-Norm für die Olympischen Jugendspiele in Baku. Der Entscheidungswettkampf findet Ende Juni in Mannheim statt. Die Xantenerin versucht zudem, über 200 Meter die DLV-Norm für die Europameisterschaften der U20-Jugend in Schweden zu unterbieten (23,90). Über 100m-Hürden fehlten der Domstädterin mit 13,79 Sekunden vier Hundertstel für die Olympia-Norm. Auch über diese Strecke lief die Xantenerin Deutsche Jahresbestzeit. In Rhede bei den Regionsmeisterschaft der U18/U20 regnete es zudem für die Xantener Teilnehmer Bestleistungen und Titel. So gewann Anna-Lena Berninger in der für sie höheren Altersklasse die 100 Meter mit 12,46 Sekunden vor Karla Dohmen (13,03). Auf dem Weg zu ihrem zweiten Regionstitel stürzte das TuS-Talent, zog sich einen Muskelfaserriss zu und fällt für die Nordrhein-Meisterschaften am kommenden Wochenende aus.