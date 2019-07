Xantener Fußball-Stadtmeisterschaft : Um den RP-Wanderpokal am 27. Juli auf Wardter Rasen

Xanten Fünf Mannschaften treten am kommenden Samstag ab 11 Uhr vor den Fußball. Bei der Siegerehrung wird auch der RP-Torjäger-Pokal übergeben.

Nicht der TuS Xanten, sondern die DJK Eintracht Wardt wird am nächsten Samstag Gastgeber der Xantener Fußball-Stadtmeisterschaft sein. „Anlässlich unseres 90. Vereinsgeburtstags haben wir in Absprache mit den anderen Clubs entschieden, den RP-Wanderpokal nicht am Fürstenberg, sondern in Wardt auszuspielen“, sagte DJK-Obmann Carsten Konarski.