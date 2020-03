Karambol-Billard : Xantener Dreiband-Team ist bereit fürs Gipfeltreffen

Xanten Der Tabellenführer steht vor dem nächsten Doppel-Spieltag. Am Sonntag geht’s daheim gegen den ärgsten Verfolger.

Am kommenden Wochenende könnte in den Clubräumen des BC Xanten an der Heinrich-Lensing-Straße eine kleine Vorentscheidung im Titelrennen fallen. Die Dreiband-Mannschaft um Roger Liere, die in der 2. Bundesliga weiter die Nord-Gruppe anführt, empfängt unter anderem den Tabellenzweiten. Die Xantener treten in beiden Heimpartien mit Huub Wilkowski, Kapitän Liere, Jack van Peer und Uwe Arndt in Bestbesetzung an.