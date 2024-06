Beim TCX geht’s um Ranglistenpunkte Turnier-Premiere auf dem Xantener Fürstenberg

Es ist für den Tennisclub Xanten ein ganz besonderer Montag, der 1. Juli 2024. Gegen 16.30 Uhr beginnen auf den Plätzen am Fürstenberg die Xanten Open. Erstmals in der Vereinsgeschichte richtet der TCX ein Leistungsklassen-Turnier aus. Das besondere dabei: Es wird im Doppel-K.-o.-System gespielt. Es gibt also eine Haupt- und Nebenrunde jeweils mit Finale. Bis zu 80 Spielerinnen und Spieler werden in den Altersklassen (ab LK 11) um Sieg wie Platzierungen kämpfen. Die Entscheidungen fallen am 7. Juli, dem Final-Sonntag.