TCX richtet erstmals Leistungsklassen-Turnier aus Till Schädlich gewinnt in Xanten packendes Finale

Einige der Aktiven nahmen längere Anfahrten in Kauf. So wie Fritz Heer, der für seine Spiele jedes Mal vom TC Ennepetal-Breckerfeld anreiste. Bei den Herren setzte sich mit Till Schädlich (BW Flüren) ein Gast von der anderen Rheinseite durch. In einem packenden Finale mit temporeichem Tennis vor gut gefüllter Tribüne bezwang er Lokalmatador Patrick Schroers 7:5, 6:4. Das größte Teilnehmerfeld war das der Herren 50. Hier gewann der an Position zwei gesetzte Heiko Reincke (TC Sonsbeck), der im Finale Marcus Klomberge vom TCX 6:4, 6:1 bezwang. 2025 soll’s eine Wiederholung geben. Dann erhoffen sich die Xantener noch mehr Resonanz – insbesondere bei den Damen-Konkurrenzen.