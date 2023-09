Xantener startet bei der Ironman-WM in Nizza Oliver Kolassa vor seinem größten Triathlon-Abenteuer

Zur eigenen Überraschung hatte sich Kolassa im Juni in Hamburg in 11:23:48 Stunden in seiner Altersklasse einen Slot für die WM gesichert. Eigentlich hatte der gebürtige Düsseldorfer auf eine Teilnahme in 2024 beim legendären Wettkampf auf Hawaii gehofft, da er einen längerfristigen Trainingsplan verfolgt und mit dann 60 Jahren in eine höhere Altersklasse kommt: „Da für die WM auf Hawaii im nächsten Jahr aber viel weniger Startplätze zur Verfügung stehen, wäre eine Qualifikation sehr unwahrscheinlich.“ 2024 wird gewechselt, da starten dann die Frauen in Nizza.