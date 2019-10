Fußball-Kreisliga A : Xanten legt ein 5:1 gegen Asberg nach

Kreis Der TuS baute die Tabellenführung aus. Millingen holt ein 0:2 gegen Ossenberg auf. Der MSV Moers und Alpen trennten sich 1:1. Lüttingens Janik Schweers erzielte seine Saison-Treffer 17, 18 und 19.

SV Millingen – Concordia Ossenberg 2:2 (2:2). Die Mannschaft von Mirco Dietrich ging als klarer Favorit ins Lokalduell. Und die Concordia legte gut los. Matthias Kaul (24.) und Jonas Baumbach (26.) stellten früh auf 2:0, ehe Millingens „Knipser“ Admir Basovic den Underdog mit einem Doppelpack (27., 37.) zurück ins Spiel brachte. „Man muss schon sagen, dass die Führung für uns glücklich war, da wir in den ersten 30 Minuten wenig vom Spiel hatten“, sagte Dietrich, dessen Elf in Durchgang zwei viele Großchancen liegengelassen hattte. Es war ein hitziges Derby mit vielen Gelben Karten. In den zweiten 45 Minuten flog Millingens Yannik Martin nach einem wiederholten Foulspiel vom Platz.

Nisfad Grgic war an der Seitenlinie (zu) sehr engagiert. Auch er sah kurz vor Schluss noch die gelb-rote Karte. „Es war sehr schade, dass der Schiedsrichter keine Emotionen zugelassen hat. Ich war nicht einmal beleidigend. Er hatte mich auf dem Kieker.“ Grgic ist als fairer Spieler bekannt. Die bisherigen Verwarnungen in seiner Karriere kann der 34-Jährige an einer Hand abzählen. Am Ende des Tages sah aber auch der Coach ein „gerechtes Remis“ und eine starke erste Halbzeit seines Teams, in der die Führung durchaus möglich gewesen wäre. Während die Ossenberger nach fünf Siegen in Folge erstmals wieder Punkte liegen ließen, beträgt der Abstand zu den Nichtabstiegsrängen für den SVM nur noch zwei Punkte.