Gleichstellung bei Schulfußball-Wettkämpfen : Gesamtschule Xanten landet Teilerfolg

Xanten Die Xantener Gesamtschule setzt sich für die Gleichstellung bei Schulfußball-Wettkämpfen ein. Bei einem Turnier war sie mit Jungen und Mädchen angetreten. Von der Bezirksregierung erhielt sie nun eine ermutigende Antwort.

Obwohl bei offiziellen Schulturnieren nur reine Jungen-Teams mitspielen dürfen, war die Xantener Auswahl auf Kreisebene in Moers in der vierten Wettkampfklasse auch mit Mädchen angetreten – und riskierte dadurch eine nachträgliche Disqualifikation (wir berichteten). Die blieb aber aus. Vielmehr teilte Andreas Schmiegel von der Landesstelle für den Schulsport NRW in seiner E-Mail mit, dass innerhalb der Behörde bei den verantwortlichen Stellen über das Thema „Gleichstellung bei Schulfußball-Wettkämpfen“ diskutiert werde. Ein positives Zeichen.

„Unser Einwand ist ganz oben angekommen. Die Ausschreibung für den Bereich Fußball wird auf den Prüfstand gestellt. Ich fand diese Antwort sehr positiv. Wenn alles gut läuft, dürfen im nächsten Jahr ganz offiziell Mädchen und Jungen gemeinsam in diesem Schulwettbewerb auf dem Platz stehen“, so Geisler, der nach seinem Vorstoß, die Regeln zu ändern und dem Vereinsfußball anzupassen, „von allen Seiten positive Unterstützung“ erhalten habe. So spricht sich auch Britta Carlson, Co-Trainerin der Frauen-Nationalelf, für eine Anpassung der Statuten aus, wie der Sportlehrer erfahren hat: „Sie steht voll hinter der Regeländerung, dass gemischte Mannschaften auch in schulischen Wettkämpfen erlaubt werden.“ Und wenn sich die Landesregierung doch dagegen aussprechen sollte? Ingo Geisler: „Wenn das der Fall sein sollte, werden wir weiter protestieren.“