Nationalspieler für die deutsche Feuerwehr-Auswahl Tim Haal – Wandler zwischen zwei Fußballwelten

Tim Haal wandelt zwischen den (Fußball-)Welten. Unlängst gewann der 34-jährige Defensivmann mit der Feuerwehr-Nationalmannschaft ein Testspiel in Toulouse gegen Frankreich und sammelte einzigartige Eindrücke. Am vergangenen Sonntag verlor er mit dem 1. FC Kleve in der Oberliga das zweite Spiel in Folge und verletzte sich obendrein in der Partie beim VfB Hilden. So ist der Sport – voller Höhen und Tiefen – und so ist auch häufig das Leben. Tim Haal weiß das als Feuerwehrmann und Rettungssanitäter. Er geht reflektiert damit um und stellt das Positive in den Vordergrund: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das erste richtige Länderspiel bestritten zu haben. Ich bin sehr stolz.“