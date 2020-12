Xanten : Nachwuchs-Basketballer aus Xanten bekommt Tipps von einem NBA-Champion

Xanten Der siebenjährige Kalle Schreurs von den Xanten Romans und sein Vater Tim haben Kontakt zu Phil Handy von den Los Angeles Lakers aufgebaut.

Die Schreurs haben Phil Handy in diesem Jahr kennengelernt, zumindest sich mit ihm über den Onlinedienst Instagram ausgetauscht. „Ich habe ihn einfach angeschrieben, ihm Videos von meinem Sohn geschickt und ihn nach seiner Meinung gefragt“, sagt Tim Schreurs, der beim Basketball-Verein Xanten Romans den Geschäftsführer-Posten inne hat. Er bekam eine Antwort aus den USA, es entwickelte sich ein loser Kontakt. Und durch Phil Handy bekam Kalle Schreurs sogar einen kleinen Auftritt in einem Werbevideo eines US-Streetwear-Labels.

Für den Siebenjährigen, der in Xanten für die U 10 in der Kreisliga sowie durch eine Doppellizenz für Basket Duisburg in der Oberliga spielt, war es einer der wenigen Basketball-Höhepunkte im Corona-Jahr. „Wenn das Vereinstraining nicht möglich ist, hält man nach anderen Alternativen Ausschau“, sagt Tim Schreurs. Willkommene Abwechslung bot da die Trainings-App von Phil Handy. Auch der Xantener Verein versuchte, die vielen Talente bei Laune zu halten. Während der Saison-Pause wurden Workshops mit Paul Gudde, einer deutschen Streetball-Legende, angeboten. Und Romans-Spieler Jan Manten trainierte mit dem Nachwuchs über die Video-Plattform Zoom. Solche und andere Angebote soll es auch im kommenden Jahr geben, kündigt der Geschäftsführer an, der froh ist, dass die Mitgliederzahl während der Pandemie stabil geblieben ist. „Wir haben keine Corona-bedingten Kündigungen erhalten“, sagt er.