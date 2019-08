Ann-Cathrin Bentrup und Niclas Kootstra : Sie leben Triathlon auch neben der Strecke

Xanten Der 35. Nibelungen-Triathlon wirft seine Schatten voraus. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen auf das Event mit knapp 1500 Teilnehmern bereits seit Monaten. Zum Organisationsteam gehören auch Ann-Cathrin Bentrup sowie Niclas Kootstra.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf den mittlerweile 35. Nibelungen-Triathlon, der am Sonntag, 1. September, in Xanten stattfinden wird. In diesem Jahr war die beliebte Sportveranstaltung so früh ausgebucht wie noch nie, rund 1500 Sportler werden sowohl über die Olympische als auch die Sprint-Distanz an den Start gehen.