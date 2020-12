Fußball : Pablo Overfeld und Justin Heekeren sind jetzt TikTok-Stars

Xanten/Alpen/Oberhausen Die Fußballer des Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen, die aus Alpen und Xanten stammen, sind auf dem Videoclip-Portal mittlerweile sehr erfolgreich. Sie produzieren lustige Clips, in denen sie bekannte Fußballer nachahmen oder Tricks erklären.

Die Corona-Pause macht in diesen Tagen erfinderisch. So hatten zwei Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiß Oberhausen, Pablo Overfeld und Justin Heekeren, im Frühjahr während des ersten Corona-Lockdowns eine ganz besondere Idee. Über die globale Video-Community TikTok haben die Fußballer, zu denen sich dann noch Mannschaftskollege Tim Stappmann gesellte, lustige Clips hochgeladen.

Gedreht werden die Clips immer auf anderen Sportanlagen. Justin Heekeren, wohnhaft in Alpen-Veen, hat noch gute Beziehungen zu den „Krähen“, so dass sie dort, in Düsseldorf und im Covestro Sportpark bei Bayer 05 Uerdingen schon zu Gast waren.

Unter dem Account-Namen „Mulmsoccer“ sind die drei Fußballer bei TikTok zu finden. Auch das Medien- und Nachrichtenunternehmen „SPORTbible“ hat bei Facebook schon die Videos von „Mulmsoccer“ gezeigt. Bei Instagram sind die RWO-Kicker ebenfalls präsent. Ein Video, in dem sie bekannte Abwehrszenen von Pepe, Ramos, van Dijk, Puyol nachstellten, wurde sogar schon mehr als zehn Millionen Mal angeklickt. Ein Fallrückzieher von Christiano Ronaldo oder eine legendäre Freistoßvariante von Thomas Müller sind auch dabei. Was in den Videos so leicht und locker wirkt, ist im Hintergrund aber harte Arbeit.