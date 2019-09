Fußball-Landesliga : Wiedersehen mit alten Bekannten

SONSBECK Der SV Sonsbeck ist am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Hö./Nie. Favorit. Marcel Schütze, Jonas Vengels und Marvin Hitzek aus dem Gästekader kennen sich gut aus im Willy-Lemkens-Sportpark.

Unnötig schwer hatten es sich die Landesliga-Fußballer des SV Sonsbeck beim 2:1-Erfolg in Amern gemacht. Am Sonntag ab 15 Uhr soll’s anders laufen. Die Rot-Weißen möchten im Willy-Lemkens-Sportpark im Derby gegen Schlusslicht SV Hönnepel/Niedermörmter einen souveränen Sieg einfahren. Jedoch ist es ein Spiel mit besonderer Brisanz – auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Coach.

SVS-Trainer Heinrich Losing sieht den Gegner nicht so schlecht wie der Tabellenstand aussagen mag: „Hö./Nie. hat trotz der schlechten Platzierung eine hohe Qualität im Kader. Das Team war nie chancenlos. Und trotz der Querelen im Umfeld holte die Elf gegen Mönchengladbach ein beachtliches Unentschieden.“ Losing kennt den Club mit dem bebenden Acker. Dort spielte er von 2011 bis 2015 und sammelte als Co-Trainer von „Schorsch“ Mewes die ersten Erfahrungen an der Seitenlinie. Höhepunkt war die Oberliga-Meisterschaft 2014.

Personalprobleme „Ich weiß noch gar nicht, wie die Mannschaft am Sonntag aussehen wird, weil wir so viele Fragezeichen haben“, sagt Trainer Thomas von Kuczkowski.

Neben Losing haben Co-Trainer Thomas Vtic und Keeper Tim Weichelt eine Hö./Nie.-Vergangenheit. Thomas von Kuczkowski, Coach der Gäste, und sein „Co“ Andreas Bergmann standen von Oktober 2017 bis Dezember 2018 in Sonsbeck in der Verantwortung. Dem Kader gehören mit Marcel Schütze, Jonas Vengels, Adis Dedic und Marvin Hitzek gleich vier Akteure an, die schon das Sonsbecker Trikot trugen.