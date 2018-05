Lokalsport: Wetteborn neuer Coach des SV Neukirchen

Neukirchen-Vluyn Handball-Oberligist SV Neukichen hat die Trainerfrage schnell geklärt. Nachdem Torsten Klottig den Verein auf eigenen Wunsch überraschend verlassen wird, wurde nur wenige Stunden später sein Nachfolger präsentiert. Christian Wetteborn steht künftig beim SVN an der Linie. Die Entscheidung wurde der Mannschaft gestern Abend beim Training mitgeteilt. "Christian ist unser absoluter Wunschtrainer", sagt Abteilungsleiter Markus Witzke.

Und weiter: "Er ist zwar noch ein junger Coach, kann aber schon beachtliche Erfolge vorweisen. Ich traue ihm zu hundert Prozent zu, ein neues, erfolgsorientiertes Team nach seinen Vorstellungen auf die Beine zu stellen und sich letztendlich bei uns durchzusetzen." Der 33-jährige Wetteborn hat mit Ehefrau Sharon zwei Söhne und wohnt in Kapellen. Er begann mit dem Handballspielen in der A-Jugend des TV Kapellen. Bei den Senioren ging es zunächst beim TVK III in der Kreisliga weiter, nur ein Jahr später schon mit dem zweiten Kapellener Team in der Bezirksliga. Es folgte ein kurzes Intermezzo beim damaligen Landesligisten Moerser SC, ehe es ihn 2007 zum VfB Homberg zog.