Westdeutsche Meisterschaften Xantens Tischtennis-Talente streben weitere Überraschung an

In der Vorrunde der Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften treffen die Xantener wie in der vergangenen Saison auf Union Velbert. Der TuS geht am Sonntagmorgen (11 Uhr) auswärts an die Tische. Nach der 1:9-Niederlage vor einem Jahr rechnet Artz seinem Team gegen einen noch mal verstärkten Gegner nicht mehr als Außenseiterchancen aus. „Für uns ist das Erreichen schon ein großer Erfolg. Auch wenn wir klar verlieren sollten, ist es für uns eine tolle Erfahrung auf höchstem Niveau und gleichzeitig ein cooler Saisonabschluss.“