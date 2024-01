Erfolgreiche Reiter geehrt Werner Keisers führt weiter den RV Eintracht Veen an

So wurden in ihren jeweiligen Altersstufen Jule Keisers, Pia Tamara Brinkmeier und Georg Keisers ausgezeichnet wie auch Steffi Keisers als Kreismeisterin (Pony-Zweispänner) sowie Heinz Eberhard, weil er zum dritten Mal in Folge den Ü40-Cup gewann. Bei den Wahlen bestätigten die Mitglieder neben Vereinschef Keisers zudem Steffi Keisers als 1. Kassierin. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurden Georgina Keisers als 1. Freizeitreiter-Vertreterin, ihre Stellvertreterin Alice Ratkowski, als 2. Schriftführerin Janina Jürgensmeyer und als Fahrervertreter Thomas Ahls. Lara Berges und Eva Maria Wilmsen sind die Jugendwartinnen des RV Eintracht.