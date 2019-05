Brunnenlauf am 29. Mai : Weitere Top-Läufer wollen in Sonsbeck starten

Weitere Top-Läufer wollen in Sonsbeck starten

Brunnenlauf am 29. Mai

Hendrik Pfeiffer (vorne), hier beim Halbmarathon in Berlin, kommt am 29. Mai nach Sonsbeck. Foto: imago sportfotodienst

Sonsbeck Hendrik Pfeiffer und Maximilian Thorwirth sind über zehn Kilometer Mitfavoriten.

Nikki Johnstone, der Vorjahressieger des Sonsbecker Enni-Brunnenlaufs über zehn Kilometer, wird bei der nächsten Auflage am 29. Mai auf starke Konkurrenz treffen. So freuen sich die Organisatoren über die Zusagen von weiteren Top-Läufern.

Hendrik Pfeiffer (TV Wattenscheid) möchte sich 2020 im Marathon für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Seinen Start 2016 in Rio de Janeiro hatte er wegen einer Verletzung absagen müssen. Pfeiffer gewann Anfang Mai beim Bocholter Citylauf über die Zehn-Kilometer-Distanz in 30:04 Minuten. Maximilian Thorwirth (SFD Düsseldorf) möchte ebenfalls auf dem Sonsbecker Rundkurs um den Sieg mitlaufen. Er wurde 2017 Deutscher U23-Meister über 5000 Meter.