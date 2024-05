Offensivmann wechselt vom SV Sonsbeck zum 1. FC Kleve Jamie van de Loo erteilt dem SV Budberg eine Absage

Bis zum ersten Spieltag am 18. August stehen 17 weitere Trainingseinheiten sowie sieben Testspiele auf dem Programm. Los geht’s beim A-Ligisten VfL Rheinhausen am 13. Juli (15 Uhr) und gegen den Bezirksligisten SV Rindern am 14. Juli (15 Uhr). Eine Woche später testet der SVB, jeweils auf Kunstrasen, beim Oberhausener Bezirksligisten SW Alstaden (21. Juli, 15.15 Uhr) und beim TSV Meerbusch (24. Juli, 19.30 Uhr), der in der Oberliga noch um den Klassenerhalt kämpft. Es folgen Härtetests bei Germania Ratingen (27. Juli, 15 Uhr) und VfB Homberg (28. Juli, 15 Uhr), die zu den etablierten Oberligisten gehören. Das letzte Testspiel gegen den Landesligisten SG Unterrath findet am 4. August (15 Uhr), eine Woche vor der Erstrundenpartie im Niederrheinpokal (11. August), statt.