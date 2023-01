Übergabe der Deutschen Sportabzeichen Darum schwitzen Xantener für den Fitnessorden

Zwischen dem jüngsten Absolventen, Noah Imgrund, und dem ältesten, Horst Schröder, liegen mehr als acht Jahrzehnte. Der ehemalige Diplom-Sportlehrer, der mit seiner Frau Dorothee seit seinem Umzug aus Hessen 1988 auch Mitglied im TuS ist, stellt sich mit Unterbrechungen seit seinem 16. Lebensjahr den Anforderungen des Sportabzeichens. „Der Sport hat mein Leben positiv beeinflusst, und ich werde weitermachen, solange es geht“, sagte der Senior. Das Abzeichen habe er in Gold in den Disziplinen Standweitsprung, Seilspringen sowie beim Schwimmen über 25 und 200 Meter erlangt. „Als ich mit 16 zum ersten Mal die Prüfung ablegte“, erinnert er sich, „habe ich den Sprint über 100 Meter nicht in der geforderten Zeit geschafft und musste dafür hart trainieren“. Derzeit erholt sich Schröder von einer Krankheit, dennoch steht für ihn die Teilnahme in 2023 fest. „Natürlich passiert es immer wieder“, meinte Roland Seerau, „dass Kandidaten sich überschätzen und ihre Prüfungen nicht erfolgreich ablegen“. Dabei handele es sich aber um eine geringe Prozentzahl.