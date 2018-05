Lokalsport: Wanderpokal geht in die Niederlande

Wanderpokal geht in die Niederlande

Veen Fortuna Sittard hat das internationale B-Jugend-Turnier in Veen gewonnen. Das Nachwuchsteam von Galatasaray landete trotz eigenen Fanclubs nur auf Rang vier. Die Talente des Gastgebers blieben ohne Treffer.

Pfingstmontag hat sich auf der Sportstätte von Borussia Veen alles um den Nachwuchsfußball gedreht. Bereits am frühen Morgen eröffneten die D-Junioren und U11-Mädchen den großen Turniertag. Zahlreiche Zuschauer tummelten sich auf der Anlage am Halfmannsweg. Als die Teams von Galatasaray Istanbul, RW Essen, Fortuna Sittard, Tebe Berlin und MSV Duisburg fürs internationale B-Jugend-Turnier um den Charly-Schweden-Wanderpokal bereitstanden, stieg die Besucherzahl nochmals an.