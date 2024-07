Zwei Teams bekommen ein Freilos Die Vorrunde für den Fußball-Kreispokal ist ausgelost

Der TV Kapellen und der SV Vynen-Marienbaum bekamen ein Freilos zugeteilt und stehen damit ebenso wie die vier siegreichen Mannschaften der Vorrunde in der ersten Hauptrunde. Die Begegnungen der Vorrunde müssen bis spätestens 11. August ausgetragen sein. Die erste Hauptrunde, die auf der Arbeitstagung des Fußball-Kreises mit den Vereinen ebenfalls in Menzelen am 29. Juli ausgelost wird, wird vom 10. bis 12. September ausgetragen.