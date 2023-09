Auftakt in der Volleyball-Landesliga SV Budberg peilt den Klassenerhalt an

Stuers schätzt die Gruppe stärker ein als im vergangenen Jahr: „Es gab viel Bewegung in den Mannschaften. Einige Teams wollen aufsteigen.“ Besonders freut er sich auf die Derbys gegen den Moerser SC II am 9. Dezember in heimischer Halle und am 24. März 2024 im Enni-Sportpark. Weitere Gegner sind Rheinkraft Neuss, der Kempener TV, Kevelaerer SV II, Rumelner TV II, TV Voerde und die SG Kempen-Wachtendonk. Letzter Spieltag in diesem Jahr ist am 16. Dezember, weiter geht’s am 14. Januar. Die Saison endet am 24. März.