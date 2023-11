Volleyball-Landesliga SV Budberg taumelt dem Tabellenende entgegen

„Es wird ein harter Abstiegskampf“, sagt Routinier Lutz Rebentisch. „Ich bin allerdings nicht überrascht, dass wir diesmal so weit unten stehen.“ Klar war, dass die Abgänge von Diego Harder und Jonas Schulz, die beide schon in höheren Klassen am Netz standen, nicht zu kompensieren sind. Ebenfalls eine große Lücke hinterlässt der verletzte Luke Nettersheim. Der Mittelblocker wird Anfang nächsten Jahres am Knie operiert und die restliche Saison nicht zur Verfügung stehen. Und die jungen Zugänge sind noch längst nicht so weit, um in der Landesliga eine tragende Rolle zu übernehmen.