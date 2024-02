Landesliga-Klassenerhalt nicht mehr möglich Abstieg der Budberger Volleyball-Männer ist besiegelt

Die Volleyball-Männer des SV Budberg müssen die Landesliga nach vier Jahren wieder verlassen. Durch die Heim-Niederlage am drittletzten Spieltag ist klar, dass die Mannschaft um Kapitän Daniel Stuers nicht mehr zu retten ist. Das Schlusslicht unterlag auch dem TV Voerde mit 0:3 (15:25, 16:25, 18:25). Mit mageren vier Punkten aus 14 Saison-Spielen ist der Relegationsplatz nicht mehr zu erreichen. „Natürlich sind wir niedergeschlagen und frustriert gewesen, als klar war, dass wir es nicht mehr schaffen können“, sagte Stuers. In der Bezirksliga möchten sich die SVB-Männer neu formieren. Es soll auch Tacheles geredet werden. In der neuen Saison müsse die Mannschaft auf jeden Fall mehr Bereitschaft zeigen und die Trainingsbeteiligung besser sein, meinte Stuers, der als Kapitän dabei bleiben möchte.