Nachgefragt! : Stadtmeister mit 39 Jahren

Erst einen Tag vor dem Hallen-Turnier erfuhr Volker Prangen davon, dass der Torwart-Trainer für den SV Budberg zwischen den Pfosten stehen wird.

Am Tag nach der Stadtmeisterschaft hatte der Schlussmann frei. Ein Glück. „Mir tun ganz schön die Knochen weh“, sagte Volker Prangen vom SV Budberg. Der Torwart-Trainer des Fußball-Bezirksligisten war kurzfristig eingesprungen. Der Keeper hatte entscheidenden Anteil am Titelgewinn. Mit seinen 39 Jahren zeigte er etliche Glanzparaden und ließ nur vier Tore in fünf Partien zu. „Das ist eine ganz ordentliche Quote. Das Turnier hat Spaß gemacht. Über die drei Gegentreffer im letzten Spiel gegen Rheinberg habe ich mich aber geärgert. Da hätten wir deutlicher als 6:3 gewinnen müssen.“ Lautstark gab der Schlussmann seine Kommandos auf dem Spielfeld. „Ich habe schon mein Alter gemerkt und viel durchs Quatschen wettgemacht.“