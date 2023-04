Fußball-Kreisliga B Viktoria Birten plant weiter mit Trainer Wisniewski

Uwe Schmidtke sieht die Viktoria nicht nur bei der ersten Mannschaft gut aufgestellt. Das gelte auch für die C-Liga-Vertretung von Trainer Patrick Behrens, der ebenfalls verlängert habe. Besonders stolz ist der Sportliche Leiter auf die Nachwuchsarbeit. So werden in der neuen Saison ausschließlich eigene Junioren-Teams am Spielbetrieb teilnehmen, es wird also auch in der A-Jugend keine Spielgemeinschaft mehr geben. „Das ist für einen Dorfklub wie uns schon beachtlich“, so Schmidtke, der das gute Verhältnis zum SV Menzelen und zu Borussia Veen hervorhebt. So könne die Viktoria auch im nächsten Winter auf die Kunstrasen-Plätze der beiden Vereine ausweichen.