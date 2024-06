Karriereende mit 41 Jahren Für Birtens „Kampfschwein“ Matthias Treffler ist Schluss

Zum Kult-Song „You’ll never walk alone“ verließ Matthias Treffler im letzten Saisonspiel der Kreisliga B von Viktoria Birten gegen den FC Rumeln-Kaldenhausen II in der 66. Minute den Rasenplatz. Der Xantener beendete nach 34 Jahren seine aktive Laufbahn. In Zukunft hält er seine Knochen nur noch für die Alt-Herren-Fußballer der Viktoria hin. Ein Trainerjob kommt für den 41-Jährigen vorerst nicht mehr in Frage.