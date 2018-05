Lokalsport: Viktoria Alpen ungeschlagen Meister

Xanten

Alpen (put) Hinter den U19-Mädchen von Viktoria Alpen liegt eine Saison zum Einrahmen. Das Team von Andreas Horsch holte sich in ihrer Gruppe vor dem SV Sonsbeck und Union Nettetal die Meisterschaft. Die Viktoria-Fußballerinnen ließen ungeschlagen mit einer Tordifferenz von 106:28 und 36 Punkten die Konkurrenz hinter sich. Kim Martinek war mit 35 Treffern vor Mitspielerin Joelina Hortsch (33) erfolgreichste Schützin der Liga. Für die kommende Saison suchen die Alpenerinnen noch Verstärkung. Am 10. Juni steht auf heimischer Anlage das erste Freundschaftsspiel gegen Grün-Weiß Vernum an. Mehr Infos gibt's im Internet unter www.viktoria-alpen-jugend.de.