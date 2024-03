Fußball-Kreisliga A RTV-Trainer Bicic erhebt Rassismus-Vorwurf nach Spiel in Alpen

„Es ist eine Schande, dass man sich so was im Fußball gefallen lassen muss. Das Spiel heute war eines der traurigsten Erlebnisse meiner Trainerlaufbahn“, sagte Bicic der NRZ. Viktoria-Trainer Marcel Blaschkowitz ging nach dem Abpfiff auf ihn zu und versuchte, die Wogen zu glätten. Von rassistischen Anfeindungen habe der Alpener Coach nichts mitbekommen, wie er am Montag auf Nachfrage mitteilte: „Das Spiel war sehr hektisch. Es gab viele Wortgefechte auf dem Platz. Von außen wurde einiges reingerufen. Rassistische Worte habe ich aber nicht gehört.“ Einen Sonderbericht hat Referee Bongards nicht angekündigt. Blaschkowitz monierte derweil, dass sich nicht alle RTV-Fußballer im Griff hatten: „Ein gegnerischer Spieler hat Jan Luca Rassier auf dem Feld eine Ohrfeige verpasst. Das geht gar nicht.“