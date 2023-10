Unerwartet erfolgreich Viktoria Alpen – wird der Name nun Programm?

Das ausgegebene Saisonziel war klar: Ein Platz im sicheren Mittelfeld, eventuell ein einstelliger Tabellenplatz. So formulierte es Nils Speicher, der Top-Stürmer des Fußball-A-Ligisten Viktoria Alpen, noch einige Wochen vor dem Start in die neue Spielzeit. An der Fürst-Bentheim-Straße war eine neue Nüchternheit eingekehrt, in den vergangenen Jahren immer mal wieder leise gehegte Hoffnungen, irgendwann doch einmal den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen, hatte man bereits vor längerer Zeit aufgegeben.