Neujahrstennisturnier bei der Viktoria Steigende Mitgliederzahlen sorgen in Alpen für gute Laune

Abteilungsleiter Georg Rosing betont, dass neben dem sportlichen Ehrgeiz vor allem auch das soziale Miteinander im Vordergrund steht: „Die steigenden Mitgliederzahlen und die positive Stimmung sind eine hervorragende Basis für die kommenden Jahre.“ Mit dem Starter-Paket gibt’s die Möglichkeit, den Tennissport in Alpen zu günstigen Konditionen zu testen. Eine sechswöchige Mitgliedschaft inklusive zwei Einzel-Trainerstunden ist für 99 Euro zu haben (Jugendliche 60 Euro). Der Tag der offenen Tür mit Schnuppertraining findet am 17. März von 14 bis 18 Uhr, das Sommerfest mit Mottoturnier am 3. August und der Teamcup mit Finalparty am 1. September statt. Trainingscamps mit Lothar Walter werden in der zweiten und vierten Woche der Sommerferien angeboten.