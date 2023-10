Fußball-Kreispokal Viktoria Alpen bietet dem TuS Asterlagen Paroli

Joel Preuß brachte die Gäste früh in Führung, legte den Ball nach 14 Minuten am herauseilenden Alpener Keeper Yannik Eickschen vorbei und erhöhte kurz nach der Pause mit einem Sonntagsschuss auf 2:0 (48.). Junior Holzum sorgte per Kopftor für die Entscheidung. Gäste-Akteur Ferhat Adanur (81.) sah noch die Rote Karte wegen einer Notbremse. Laut Blaschkowitz sei dies eine überzogene Entscheidung gewesen, zumal zuvor zweimal ein Nachtreten nicht geahndet worden war.