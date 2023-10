Springturnier am Tünglerhof Xanten Vier Tage hochkarätiger Pferdesport

Die Wettbewerbe starten am heutigen Donnerstag um 11 Uhr mit einer Springpferdeprüfung auf A*-Niveau, zu der Rittigkeit und Springmanier in einer Wertnote zusammengefasst werden. Enden wird der erste Turniertag mit einem L-Springen, dass um 19 Uhr angeläutet wird. Tag zwei des Turniers beginnt am Freitag um 9 Uhr mit einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Höhepunkt an diesem Tag sind die beiden Springprüfungen der schweren Klasse, die um 17 Uhr sowie um 18.30 Uhr starten.