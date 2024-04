5:0-Sieg in der Fußball-Landesliga Moritz Paul für den SV Budberg viermal per Kopf zur Stelle

Fynn Eckhardt war der Flankengeber für Paul zum 3:0 in der 67. Minute. Dmytro Shevchenko bereitet das 4:0 durch Paul vor (69). Der SVB-Torjäger war erneut per Kopf zur Stelle. Und auch beim letzten Treffer der einseitigen Partie setzte sich Paul per Kopf gegen die Gästedefensive durch. Der Scorerpunkt für die maßgenaue Flanke ging diesmal an Jan-Luca Häselhoff. Die Hausherren trafen zudem noch dreimal Aluminium. „Es war ein besonderes Spiel mit wenig Emotionen und sehr leise, obwohl für einen Mittwochabend eigentlich viele Zuschauer da waren“, sagte Wilke, dessen Mannschaft mit nun 43 Punkten auf dem besten Weg zum Klassenerhalt ist.