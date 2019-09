Tennis : Vier Siege reichen Solvay-Damen 60 zum Aufstieg

Rheinberg Die Rheinberger Mannschaft spielt im Sommer 2020 in der Bezirksliga.

In fünf von sechs Spielen in der Bezirksklasse A sind die Damen 60 des TC Solvay Rheinberg in der Sommer-Saison ungeschlagen geblieben und durften sich als Tabellenzweiter über den Aufstieg freuen. Besiegt wurden der Neusser TC (6:1), Korschenbroicher TC (6:0), TC Wachtendonk (6:0) sowie BW Moers (5:1). Lediglich dem RW Vluyn musste sich die Mannschaft mit 0:6 geschlagen geben.