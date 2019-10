Fußball-Bezirksliga : Viele positive Eindrücke in Budberg

Viele positive Eindrücke in Budberg

Budberg Tim Wilke steht vor seinem Trainer-Debüt beim SVB. Am Sonntag wartet der TSV Weeze.

Wie von allen Verantwortlichen gewünscht, hat der SV Budberg schnell eine Antwort auf die Trainerfrage gefunden. Nach dem erfolgreichen Kurzeinsatz von Michael Seewald und Wilhelm Barnowski leitete Tim Wilke am Donnertagabend die erste Einheit der Bezirksliga-Truppe. Am Sonntag steht für ihn das erste Pflichtspiel beim TSV Weeze an – wenn es das Wetter zulässt.