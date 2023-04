Frühjahrsturnier des RV Eintracht Zwei Tage voller Höhepunkte in Veen

Begonnen hatte das Turnier mit seinen über 30 Dressur- und Springprüfungen mit einer Eignungsprüfung für Reitpferde auf A-Niveau, in der Gabriele Lintorf und Rita Luczak am Richtertisch die Wertnoten vergaben. Die fünfjährige Stute Dream for Gold, deren Name wohl Programm war, wurde von Michelle Fröhlich (Anrath) ziemlich gut vorgestellt und mit der begehrten Goldschleife bedacht. Zeitgleich war auch die Dressurreiterprüfung auf gleichem Niveau gestartet, in der Iris Schless und Ulrich Eickershoff auch das sichere Takt- und Rhythmusgefühl des Reiters beurteilten. Mit einer Wertnote von 8.50 führte hierbei Victoria Weyers (Rhede) auf Cést Helena die erste Abteilung dieser Prüfung an.