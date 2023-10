Nutzloses Remis im Abstiegskampf VfL Repelen II und SSV Lüttingen verpassen den Schritt aus dem Keller

Die Lüttinger kamen derweil nach einer Flanke auf Max Stapelmann (65.) zurück, auch der späte zweite Treffer zum Ausgleich in der langen Nachspielzeit fiel nach einem Standard. SSV-Coach Mirko Poplawski war mit dem „brutalen Zeitspiel“ der Moerser nicht einverstanden, doch sein Team musste sich wieder mal an die eigene Nase fassen. „Der Gegner hatte zwei Torschüsse. Wir brauchen einfach immer wieder zu viele Möglichkeiten. Es war eine gefühlte Niederlage in einem Spiel, das du 6:2 gewinnen musst.“ Selbst nach dem Ausgleich gab es noch aussichtsreiche Gelegenheiten für den Siegtreffer.