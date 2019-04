Zwei Elfmeter verwandelt : Özcan beendet Ergebniskrise des VfL Repelen

Kreis Der Fußball-Bezirksligist setzte sich gegen Mönchengladbach durch und halten Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Trainer Sascha Weyen sagte anschließend: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Aber dann haben wir wieder mal eine 1:0-Führung aus der Hand gegeben. In der zweiten Halbzeit haben wir gut gespielt. Das war in 2019 die beste Halbzeit von uns. Daher gibt es auch keine zwei Meinungen, dass der Sieg verdient war.“

VfL Giesenkirchen – FC Meerfeld 2:1 (1:0). Die Gäste gestalteten das Spiel beim Tabellenführer offen. Giesenkirchen ging durch einen direkt verwandelten, allerdings umstrittenen, Freistoß von Jeff Mrowka in Führung (10.). Später erhöhte Andreas Jans (68.). Für den FCM konnte Kevin Hettkamp nur noch verkürzen (86.). Trainer Thomas Geist meinte: „Kompliment an meine Mannschaft. Uns haben insgesamt neun Spieler gefehlt. Dafür haben die Jungs das bravourös gemacht. Auf die Verliererstraße sind wir mit dem Freistoß durch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters geraten.“

SSV Strümp – SV Schwafheim 2:0 (1:0). Auswärts läuft es bei den Moersern nicht rund. Von den vergangenen neun Bezirksliga-Reisen brachte das Team von Trainer Manfred Wranik nur einen mageren Punkt mit nach Hause. Ob’s am Kunstrasen liegt? „Die Jungs wollen da lieber spielen als auf unserer Asche, legen dann aber die falsche Einstellung an den Tag“, betonte der Coach. In Strümp leitete ein krasser Abwehrfehler früh das 0:1 ein, das zweite Gegentor fiel in der 90. Minute. Marc Frackowiak hatte mit einem Pfostentreffer Pech, Julian Thiel flog per Gelb-Rot vom Platz (79.). Strümp verschoss noch einen Foulelfmeter.