Tabellenführer fehlt nur noch ein Punkt : Homberg ist in Regionalliga-Reichweite

Homberg ist in Regionalliga-Reichweite

Pierre Nowitzki (links), hier mit Mannschaftskollege Patrick Dertwinkel, erzielte in Hilden den späten Siegestreffer für den VfB Homberg. Foto: Archiv/Mark Bohla

Kreis Beim 1:0 in Hilden traf Pierre Nowitzki für den Oberliga-Spitzenreiter. Acar und Dertwinkel verletzten sich.

Es konnte ja nur ein Winterneuzugang sein, der für das Ende der Misere sorgt. Pierre Nowitzki ist mit dem Angstgegner-Virus gegen den VfB Hilden eben nicht infiziert. Mit seinem Treffer in der 82. Minute bannte der Offensivmann einen Fluch, der seit über fünf Jahren bei Spielen gegen Hilden auf dem VfB Homberg lastete. Der 1:0 (1:0)-Sieg ist nach acht vergeblichen Anläufen der erste gegen den VfB 03 seit November 2013 – und dazu noch ein ganz wichtiger. Da der 1. FC Bocholt gegen den SC Velbert mit 0:1 verlor, ist der Spitzenreiter der Oberliga nun nur noch einen Punkt vom Aufstieg entfernt.

Trainer Stefan Janßen zollte seiner Elf für eine Komposition aus „Ordnung und Disziplin, taktisch und systematisch klugem Spiel, hervorragendem Zweikampfverhalten und einer Reihe guter Torchancen den höchsten Respekt“. Vor allem, weil es diese Leistung trotz zweier herber Rückschläge über die Bühne brachte. Binnen sechs Minuten fielen erst Ferdi Acar (60.), dann Patrick Dertwinkel mit Bänderverletzungen aus. „Sie werden Montag direkt zum Arzt gehen, das sieht nicht gut aus“, so Janßen.

Schon ab der ersten Minute begann der Sturmlauf der Gäste in Hilden. In letzter Sekunde kam doch noch ein Verteidiger in den Schuss von Danny Rankl vor das leere Tor geflogen. „Keine Ahnung, wo der noch herkam“, staunte Janßen, der weitere gute Chancen sah, die Justin Walker (13., 65.), Rankl (18.), Nowitzki (35.), Dertwinkel (55.) und Marvin Lorch (68., 88.) jedoch nicht nutzen konnten.