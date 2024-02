Fußball-Testspiel geht an Oberligisten Hombergs Joker Sakaki Ota sticht beim Sieg in Budberg

„Wir müssen noch das zweite Röntgen abwarten und, ob er operiert werden muss oder nicht. Bei Häsi konnte der Arzt nichts Großes feststellen. Wir hoffen, dass er schon am Dienstag wieder auf dem Platz steht“, sagte Wilke und schenkte Devin Warnke am Donnerstagabend in der Abwehr neben Laurin Severith das Vertrauen. Der Rückkehrer war gegen Andres Gerardo Gomez Dimas früh zur Stelle (4.), ehe der Landesligist seine Offensive zweimal gut in Szene setzen konnte.