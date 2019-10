Fußball-Kreisliga A : Verrücktes Spiel im Rheinberger „Käfig“

Ossenberg Orsoy führte gegen Ossenberg mit 5:3, unterlag aber noch mit 5:7. Silas Baumbach gelangen vier Tore.

Ein verrücktes Tor-Spektakel erlebten die wenigen Zuschauer bei strömendem Regen im Rheinberger „Käfig“ in der Kreisliga A zwischen Concordia Ossenberg und dem Tabellenletzten SV Orsoy. Mit 7:5 (3:5) behielten die Gastgeber die Oberhand in einer Partie, die eigentlich gar nicht hätte angepfiffen werden dürfen.

Von Pfützen übersät war der Aschenplatz im Underberg-Stadion. Die spielerischen Aspekte blieben auf der Strecke. Ossenberg hatte das bessere Ende für sich, weil sie mit Silas Baumbach einen Stürmer der Extraklasse in ihren Reihen haben. Es traf viermal. Der Angreifer hätte früh runterfliegen können. In der 18. Minute leistete er sich ein Nachtreten, wurde aber von Schiri Awater lediglich mit der gelben Karte bedacht.

Bis zur Pause hielten die Gäste erstaunlich gut mit. Masen Kurdi (2), Björn Wenzel, Patrick Schneider bei einem Eigentor von Jan Strüngmann sorgten für eine 5:3-Führung. Umso härter traf es die Orsoyer in Hälfte zwei. Fehler in der Hintermannschaft, gepaart mit nachlassender Kraft spielten der Concordia in die Karten. Und zwangsläufig fielen die Treffer durch Jan Strüngmann, Patrick Utech und Christoph Berghausen. „Wir legen uns die Eier selbst ins Netz“, sagte der ausgewechselte Björn Wenzel. In den Schlussminuten sah SVO-Abwehr-Chef Felix Hochstein wegen Nachtretens knallrot. All das bekam sein Trainer Daniel Zvar nicht mit. Er hat sich einen Anriss der Patellasehne zugezogen und muss das Bett hüten.