Lokalsport: Verhalen und Hansen liefern sich packendes Rennen

Kreis Laurenz Thissen, der langjährige Moderator des Pfingstlaufs in Weeze, hat gestern zum letzten Mal die Sieger verkündet. Denn die 40. Auflage war auch die letzte. Mit Spannung wurde die Entscheidung im Halbmarathon erwartet. 265 Meldungen waren eingegangen.

Der Sieger setzte sich erst auf der Zielgeraden durch. Das gesamte Rennen liefen Jörn Hansen (LG Alpen) und Christoph Verhalen (TuS Xanten) zusammen, am Ende hatte Hansen, der Ältere der beiden, mit 1:15,58 Stunden die Nase vorn. Verhalen kam nur eine Sekunde später ins Ziel. "Die Reihenfolge war das ganze Rennen über die selbe, ich war immer knapp hinter Jörn", sagte Verhalen, der die Veranstaltung genau so vermissen wird wie Hansen: "Ich weiß gar nicht, was ich nächstes Jahr Pfingsten machen werde." Hansen gewann zum achten Mal den Halbmarathon in Weeze und war damit ein würdiger Sieger für den letzten Lauf.