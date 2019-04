Leichtathletik : „Venloop“: Bester Deutscher von der LG Alpen

Alpen/Rheinberg/Venlo Marc-Andre Ocklenburg kam bei der Laufveranstaltung in Venlo als 48. beim Halbmarathon ins Ziel.

(RP) Bereits zum 14. Mal fand Ende März der „Venloop“ – eine der beliebstesten und größten Laufveranstaltungen in den Niederlanden – statt. Von Kinderläufen über 10 Kilometer bis zum Halbmarathon ist jedes Jahr für jeden der rund 20.000 Teilnehmer etwas dabei. Fast 9000 Läufer gehen in Regel über die Halbmarathon-Distanz an den Start.