Nächster Stammspieler fällt länger aus Verletzungspech beim Bezirksligisten TuS Xanten hält an

Nun hat’s beim Fußball-Bezirksligisten TuS Xanten auch Velibor Geroschus erwischt. Der 22-Jährige zog sich im Testspiel am Sonntag bei Viktoria Winnekendonk kurz vor dem Schlusspfiff eine Schultereckgelenksprengung zu. „Er hat im Sprung einen Stoß von hinten erhalten und ist blöd gefallen“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle. Geroschus ist in dieser Saison bereits der siebte TuS-Fußballer, der unfreiwillig eine längere Pause einlegen muss. Der Offensivakteur, der in Xanten als Unterschiedsspieler geschätzt wird, muss wohl operiert werden. Bardehle rechnet damit, dass Geroschus sechs bis acht Wochen zuschauen muss. In Winnekendonk musste zudem Tim Reuters wegen einer Leistenzerrung verletzt ausgewechselt werden. Er sollte eigentlich am kommenden Freitag im Nachholspiel auf heimischer Asche gegen den RSV Praest als Innenverteidiger auflaufen. Stark gefährdet ist überdies der Einsatz von Winter-Zugang Jan Pimingstorfer (Blessur am Fuß).